Les bus de l’Université d’Abomey Calavi (Uac) sont à l’arrêt depuis quelques jours pour pénurie de carburant. Les étudiants ne bénéficient donc plus du service du transport dont le Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (COUS-Uac) a la charge. Ces étudiants doivent désormais se débrouiller pour rallier le campus par leurs propres moyens. Reçu, ce vendredi 18 mars 2022 sur Frissons Radio, le Chef service du transport du COUS-UAC Jaurès Dégbé a donné les raisons de l’arrêt des bus de transport des étudiants.

Le transport des étudiants suspendu pour défaut de gas-oil. Le Chef service du transport du COUS-UAC Jaurès Dégbé a confirmé l’information et a donné les raisons qui sont à la base de cette situation. Selon ses propos, Ce sont « les sociétés qui commercialisent le carburant au Bénin qui n’ont plus la possibilité de nous livrer les quantités de gas-oil que nous utilisons chaque jour». Mais il a tenu à rassurer les étudiants que le COUS-UAC fait «des pieds et des mains pour que la situation revienne le plus tôt possible à la normale ».

Le Chef service du transport du COUS-UAC ne saurait donc «donner de délai mais» il est sûr que «tout est en train d’être mis en œuvre pour que ça se règle le plus tôt possible». Il a rappelé que les bus sont stationnés parce que « ça tanguait depuis un certain moment». «Contrairement à ce que nous faisions d’habitude, nous avions des cuvées dans lesquelles nous stockions le carburant mais depuis un certain moment ce n’était plus possible. On se déplaçait pour aller nous approvisionner au niveau des stations, même c’était devenu difficile » a-t-il fait savoir.