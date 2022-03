Les étudiants de la deuxième promotion de l’Institut Supérieur de la Mathématiques de la Décision (ISMADE), ayant passé avec succès l’étape des examens nationaux, ont défendu les travaux de leur mémoire devant les jurys composés des professeurs de l’ISMADE, de l’IMSP (Institut de mathématiques et Sciences Physiques), de FASEG (Faculté de Sciences Economiques et de Gestion d’Abomey Calavi- UAC), de l’EPAC (Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi- UAC) et des professionnels du domaine, le 5 mars 2022. En présence des parents et des membres de leur administration, chacun des candidats a défendu son travail en appliquant rigoureusement toutes les règles et connaissances acquises le long de la formation.

Faisant partie des Universités autorisées à exercer au Bénin (arrêté interministériel N° Année 2021 218/MESRS/MESTFP/MEMP/DC/SGM/DEC-ESRS/DOB/DEC-ESTFP/DEC-EMP/SA/016SGG21), l’Institut Supérieur de Mathématiques de la Décision (ISMADE), a son siège dans la commune d’Abomey-Calavi, quartier Zopah et son annexe dans la commune de Cotonou à Gbégamey.

Chaque étudiant de cette université peut présenter sa candidature en licence MD (Mathématiques de la Décision) option Statistique, et Traitement de l’Information Décisionnelle et en master MD dans les filières ci-après :

Gestion des Risques et Sciences Actuarielles Statistique et Économétrie Biostatistique.

En licence comme en master, la formation des étudiants est très approfondie avec des cours théoriques et pratiques, dirigés par des enseignants-chercheurs et des praticiens de renommée internationale, tous spécialisés dans leur domaine d’excellence. L’application d’une rigueur implacable et de règles très strictes est à l’origine de résultats très encourageant tels que les 100% obtenus aux examens nationaux de master sur les trois premières promotions (2019, 2020 et 2021), et de plus de 80% obtenus aux examens nationaux des trois premières promotions de licence MD.

Enfin, Huit étudiants de cette prestigieuse école ont soutenu le 5 mars 2022 devant ces éminents membres de jury pour les grades de master en Mathématiques de la Décision option Gestion des Risques et Sciences Actuarielles (2), Statique et Econométrie (1) et en licence MD option Statistique et Traitements de l’Information Décisionnelle (5).

Ces nouveaux diplômés sont prêts pour affronter le monde de l’emploi et pour faire leurs preuves dans toute entreprise des secteurs de la banque, assurance, grande distribution, industrie, téléphonie mobile et cabinets de conseil.