Hier mardi 08 mars 2022, le monde entier célébrait la journée internationale des droits des femmes. A l’occasion, les femmes du parti Les Démocrates de la 15ème circonscription électorale ont réitéré leur soutien à Reckya Madougou. Celle-ci est actuellement en prison pour terrorisme. L’ancienne ministre était la candidate de ce parti d’opposition lors de la présidentielle de 2021. Mais elle n’a pas pu participer au scrutin, faute de parrainages.

Présence remarquée de l’ex-colistier de Madougou, Patrick Djivo

Hier mardi, les femmes Démocrates ont tenu à lui témoigner tout leur soutien à travers une manifestation qui a connu la participation de Patrick Djivo, ancien colistier de Mme Madougou et du premier vice-président du parti Nourénou Atchadé. Sur les banderoles brandies par les femmes, on pouvait lire : « Les femmes du parti Les Démocrates (LD), soutiennent la présidente Reckya Madougou ». L’ancienne ministre a aussi reçu le soutien du Mouvement des femmes conclave de la jeunesse. Elles exigent tout simplement sa libération et celle des autres détenues politiques. « Nous devons nous lever pour exiger la libération de Reckya Madougou, Garya Saka, Soulemane Fati et Nadine Okoumassoun » disent-elles dans leur déclaration. Le Mouvement est convaincu que les femmes qui se sont battues pour arriver au sommet sont combattues.

En témoigne l’arrestation et la condamnation de Reckya Madougou. « Le 03 mars 2021, la candidate du parti Les Démocrates, Reckya Madougou est arrêtée sur le pont de Porto-Novo alors qu’elle revenait d’un meeting. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Voilà qu’elle était parmi les duos, la seule candidate titulaire aux élections présidentielles. S’en est suivi l’arrestation de plusieurs autres dont Garya Saka, Nadine Okoumassoun, Soulemane Fati et beaucoup d’autres. Voilà en quelques lignes, les conditions dans lesquelles notre pays célèbre la journée internationale de la femme cette année » déplore le Mouvement.