Au Bénin, la 9ème législature de l’Assemblée nationale comptera plus de femmes. C’est le fruit de la réforme constitutionnelle de 2019. Désormais, il y aura 24 places garanties pour les femmes au parlement sur les 109 homologuées par la révision de la loi fondamentale en 2019. Cette discrimination positive refait surface à l’approche des législatives de 2023. Le Secrétaire exécutif des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) Paul Hounkpè n’a rien contre cette volonté du législateur de grossir l’effectif des femmes à l’Assemblée nationale. Il souhaite même voir plus que 24 femmes au parlement.

« On doit aller au-delà »

« Nous nous engageons à respecter d’abord la loi mais aussi faire en sorte qu’il y ait plus de femmes dans les instances de prise de décision. La réforme ne dit pas que le parlement doit contenir seulement, 24 femmes. On doit aller au-delà. Ça, veut dire que si dans ma circonscription électorale, c’est 3 titulaires que nous avons l’habitude de positionner, nous devons faire en sorte qu’il y ait des femmes parmi les trois. L’autre poste qui s’ajoute et qui revient à la femme n’est qu’un bonus » a déclaré le chef de file de l’opposition, joint au téléphone par la Radio Bénin. Il reconnait cependant que le positionnement des femmes sur les listes est parfois problématique.

Nous sommes souvent confrontés à deux problèmes

En effet, selon ses dires, son parti est souvent confronté à deux problèmes. Le premier c’est d’avoir des femmes instruites qui sachent lire et écrire. Le deuxième problème ce sont les « 10% (de suffrages) qu’il faut avoir (au plan national pour espérer un siège au parlement). Donc nous irons chercher parmi les femmes qui déjà ont un minimum en termes de leadership dans leur milieu » a t-il déclaré. Rappelons que les législatives sont prévues pour le 08 janvier 2023. Les partis politiques homologués affûtent déjà leurs armes qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition.