Bonne nouvelle pour les acteurs du mouvement sportif béninois. Ils recevront les subventions de l’Etat dans la soirée de ce vendredi 18 mars à partir de 17 heures dans un hôtel de Cotonou. En effet, selon un communiqué du ministère béninois des sports, les fédérations sportives, les clubs des ligues de football professionnel et amateur et les clubs féminins de Ligue 1 et 2, de football sont invités à la cérémonie officielle de remise de subventions qui se déroulera ce vendredi 18 mars 2022 à partir de 17 heures, au Novotel à Cotonou.

Le communiqué ne précise pas si les subventions qui seront libérées, seront au titre de l’année 2021 ou 2022, fait remarquer la radio nationale. Rappelons qu’en mars 2021, le gouvernement avait débloqué une somme de 1.153.000.000 Fcfa , au titre de subventions aux fédérations sportives. La cérémonie officielle s’était déroulée en présence de toutes les fédérations et associations sportives.

Ce sera encore le cas cette année. Les bénéficiaires espèrent un accroissement des subventions. C’est en tout cas, ce qu’ils constatent depuis 2016. En effet, de 2016 à 2021, les subventions sont passées de 79,5 millions de Fcfa à 1.153 milliards de Fcfa. La particularité de l’édition 2021 de cette opération est l’extension des subventions à des bénéficiaires comme les centres de formation et le Conseil national des supporters du Bénin qui pour la première fois, ont bénéficié respectivement de 50 millions de F CFA et de 10 millions de F CFA de subventions.