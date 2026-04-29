LDC : Antoine Griezmann espère « aller en finale » après le nul entre l'Atlético et Arsenal

L’Atlético Madrid et Arsenal ont terminé à égalité 1-1 mercredi 29 avril à Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce match d’aller-retour déterminera lequel des deux clubs accédera à la finale de la compétition continentale.

Après une première période sans éclat, dominée par la prudence tactique, les deux formations ont échangé leurs buts respectifs via des penalties. Viktor Gyökeres a ouvert le score pour les Gunners à la 44e minute, avant que Julian Alvarez n’égalise pour les Colchoneros en seconde période à la 56e minute. Cet équilibre a subsisté jusqu’au coup de sifflet final, avec l’annulation d’un troisième penalty par la VAR à la 80e minute.

Une deuxième période plus dynamique à l’Atlético

L’équipe madrilène a nettement accentué sa pression après la pause. Antoine Griezmann a frappé la barre transversale à la 63e minute et s’est créé deux autres opportunités dans le cours du jeu. Lookman n’a pas réussi à concrétiser les occasions qui se sont présentées à lui. Declan Rice a tenté de répondre pour Arsenal en fin de match, tandis que Nahuel Molina a envoyé une frappe puissante en zone profonde durant les arrêts de jeu.

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Griezmann affiche son ambition

Antoine Griezmann s’est montré satisfait de la performance de son équipe en seconde période. Aux micros de Movistar après la rencontre, il a souligné que l’Atlético « a été bien meilleure, dans l’intensité, nous étions mieux positionnés ». Le Français a estimé que les ajustements tactiques effectués en seconde période pour augmenter la pression ont fait « la différence », avec l’appui des supporters madrilènes.

Malgré ses trois occasions manquées, Griezmann a gardé les yeux rivés sur l’objectif final. « Je veux aller en finale, c’est mon objectif, je me suis préparé pour ce match et celui qui vient, j’espère qu’on pourra aller en finale », a-t-il déclaré. Il a également relevé que le but encaissé avant la pause a été douloureux et qu’il faudra jouer au même niveau d’intensité au match retour, promettant un duel « beau à regarder, que ce soit pour jouer ou pour la télévision ».

Le match nul obtenu à domicile laisse la qualification entièrement ouverte. L’Atlético cherchera à peser lors du déplacement à Londres, tandis qu’Arsenal devra reproduire son efficacité défensive et tirer profit de ses occasions devant le but pour franchir ce cap. Le match retour est prévu le 5 mai à l’Emirates Stadium.