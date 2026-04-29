Cinq Ligues des champions : Cristiano Ronaldo cloue le bec aux fans d'Al-Ahli

Après le coup de sifflet final du match Al-Nassr – Al-Ahli disputé le 29 avril 2026 en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a répondu sèchement à des supporters du club adverse qui le narguaient depuis les tribunes. L’attaquant portugais de 41 ans leur a brandi cinq doigts en lançant : « J’ai cinq Ligues des champions ! »

Des fans d’Al-Ahli s’étaient mis à vanter les deux titres consécutifs de Ligue des champions de l’AFC remportés récemment par leur club. Ronaldo, qui venait d’inscrire le premier but de la rencontre, a choisi de répondre en chiffres. La scène, filmée et relayée notamment par le journaliste de mercato Fabrizio Romano sur X, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Un palmarès européen sans équivalent individuel

Les cinq couronnes européennes de Ronaldo ont été remportées avec Manchester United en 2008, puis avec le Real Madrid en 2014, 2016, 2017 et 2018. Aucun autre joueur de l’histoire ne totalise autant de titres en Ligue des champions de l’UEFA. Le but inscrit face à Al-Ahli lui a par ailleurs permis de franchir la barre des 970 réalisations en carrière, toutes compétitions confondues.

Publicité

Al-Nassr conforte sa position au classement

La victoire 2-0 d’Al-Nassr permet au club de Riyad de consolider sa place dans le haut du classement de Saudi Pro League à l’approche du dernier tiers de la saison. Al-Ahli conserve ses deux titres asiatiques, compétition distincte de la Ligue des champions de l’UEFA à laquelle Ronaldo faisait référence.