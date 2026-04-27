Cristiano Ronaldo à deux buts d'un record mondial dans 4 championnats différents

Cristiano Ronaldo est à deux réalisations d’un record que personne n’a jamais accompli dans l’histoire du football. L’attaquant portugais d’Al-Nassr totalise 98 buts en Saudi Pro League depuis son arrivée en Arabie saoudite en janvier 2023, selon les statistiques officielles du championnat saoudien.

S’il franchit ce cap, le joueur de 41 ans deviendrait le premier footballeur à avoir inscrit au moins 100 buts dans quatre championnats nationaux distincts — une performance qu’aucun autre joueur de l’histoire n’a réalisée.

Trois ligues européennes déjà au compteur

Ronaldo a atteint ce seuil à trois reprises en Europe. Avec Manchester United d’abord, où il a dépassé les 100 buts en Premier League sur deux périodes distinctes. Avec le Real Madrid ensuite, où il a inscrit 311 buts en 292 matchs de Liga, soit plus d’un but par rencontre en moyenne. Avec la Juventus enfin, bien qu’il ait quitté le club turinois après 98 apparitions en Serie A pour 81 buts — un cap qu’il n’avait donc pas atteint dans ce championnat.

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La Saudi Pro League constitue ainsi une quatrième ligue dans laquelle il s’approche de ce jalon, inédit à cette échelle.

Un cap possible dès le 29 avril

Depuis le début de la saison 2025-2026, Ronaldo a marqué 24 buts en championnat en 25 matchs, portant son total cumulé à 98 réalisations en SPL sur l’ensemble de son passage à Al-Nassr. Il avait inscrit 35 buts lors de la saison 2023-2024, établissant au passage le record de buts sur une saison en Saudi Pro League, avant d’en ajouter 25 la saison suivante.

Al-Nassr, premier du classement avec huit points d’avance sur Al-Hilal à deux journées de la fin, affronte ce même Al-Hilal le 29 avril 2026 lors de la 30ᵉ journée de Saudi Pro League. Ce derby de Riyad pourrait être le cadre du record.