La star internationale et Président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto’o a visité, ce mercredi 9 mars 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey restitués par la France ainsi que les 106 œuvres d’art contemporain. Il était accompagné pour la circonstance du ministre des sports Oswald Homéky et du ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Samuel Eto’o à l’exposition d’«Art du Bénin, d’Hier et d’aujourd’hui : De la Restitution à la Révélation». C’est Alain Godonou, Directeur des Programmes Musées à l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT) qui a présenté à Samuel Eto’o les 26 œuvres culturelles restituées par la France. L’ancien international camerounais a contemplé ces 26 trésors royaux et a salué le retour de ces 26 œuvres culturelles. Pour le Président de la Fecafoot, « il y a toute cette histoire de l’Afrique qui m’a marqué, qui nous marquera à jamais mais au-delà de tout cela, c’est le symbole d’avoir réussi à ramener notre histoire dans notre continent». Il a précisé que «nous n’avons pas souvent de belles histoires face aux autres mais c’est une belle histoire et une très victoire pour toute l’Afrique ».

Après avoir visité les œuvres culturelles restituées par la France à la salle des fêtes, l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun et quadruple ballon d’or africain est allé voir à la salle des peuples les 106 œuvres d’art contemporain de 34 artistes plasticiens du Bénin et de sa diaspora qui y sont exposées. A la fin de la visite de ces 106 œuvres d’art contemporain, le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o n’a pas tari d’éloges à propos de ce qu’il a vu. Il se dit «fier de voir cette Afrique qui avance» . Il a par la suite invité le Président de la République, Patrice Talon à ne pas s’arrêter en si bon chemin car «il y a une jeunesse décomplexée qui compte sur» lui.