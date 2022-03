C’est un miracle qui s’est produit dans la vie d’un Américain atteint d’un cancer en phase terminale. En effet, ce dernier du nom d’Albert Khoury, âgé de 54 ans et non-fumeur, avait un cancer des deux poumons ayant évolué au stade 4. Cependant, il a été sauvé grâce à une double greffe. C’est l’hôpital où l’opération a été réalisée, la Northwestern Medecine de Chicago pionnière dans ce domaine, qui a annoncé cette prouesse, ce jeudi 24 mars 2022. L’intervention s’est déroulée le 25 septembre 2021 et la situation a par la suite évolué dans le bon sens au fil du temps.

Les poumons fonctionnent bien

Plus de six mois après l’intervention, Albert Khoury se porte toujours bien. Après les vérifications effectuées par les médecins, les poumons du quinquagénaire fonctionnent bien et aucune trace de cellules cancéreuses n’a été retrouvée dans son corps. Il faut dire que ce cas n’est pas commun en médecine, puisque selon le chirurgien thoracique en chef à la Northwestern Medecine, Ankit Baharat, les greffes sont très rares en ce qui concerne les cancers de poumon.

« La greffe de poumon est considérée comme absolument exclue »

« Pour les patients avec un cancer de stade 4, la greffe de poumon est considérée comme absolument exclue, mais étant donné que le cancer d’Albert était cantonné à sa poitrine, nous étions convaincus de pouvoir le débarrasser de toutes les cellules cancéreuses lors de l’opération et sauver sa vie » a-t-il ajouté dans un communiqué. Pour rappel, cette double greffe de poumons réussie intervient après le décès, le 08 mars 2022, de David Bennett, un homme qui avait reçu une greffe d’un cœur de porc. L’homme qui était âgé de 57 ans et originaire de l’Etat du Maryland, aux Etats-Unis souffrait d’une maladie cardiaque en phase terminale, qui l’avait obligé à accepter la greffe de porc. Cependant, deux mois après l’intervention le patient est décédé.