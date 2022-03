Au Bénin, la ministre du travail et de la fonction publique a sorti un communiqué il y a quelques heures pour dénoncer des pratiques peu recommandables à mettre à l’actif de vils individus à la recherche du gain facile. En effet, selon Adidjatou Mathys, il lui est revenu que des personnes malintentionnées continuent d’exiger d’importantes sommes d’argent à des candidats aux concours ou à leurs parents en contrepartie d’une hypothétique réussite à ces concours organisés par l’Etat.

» Dans le strict respect du principe de l’égal accès aux emplois publics «

L’autorité assure que depuis l’avènement du régime de la rupture, « les recrutements dans la fonction publique sont organisés dans le strict respect du principe de l’égal accès aux emplois publics édicté par le statut général de la fonction publique et les principales étapes du processus sont conçues de manière à empêcher toute manipulation frauduleuse ». Ainsi, seuls les candidats les plus méritants sont déclarés admis. Elle invite par conséquent la population en général, et les diplômés à la recherche de l’emploi, en particulier, à la vigilance.

Ils sont invités à dénoncer ces vils individus

Adidjatou Mathys leur demande également de dénoncer ces vils individus qui leur réclament de l’argent contre une hypothétique réussite à ces concours. Selon la ministre du travail et de la fonction publique; ces personnes malintentionnées sont à la quête du gain facile et n’hésitent pas « à jeter le discrédit sur les services chargés du recrutement des agents de l’Etat ». Elle assure les auteurs de ces actes répréhensibles seront démaqués et subiront la rigueur de la loi.