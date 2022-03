Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller de la Maison Blanche, Dr Antony Fauci a averti que les taux d’infection au Covid-19 sont susceptibles d’augmenter au cours des prochaines semaines aux États-Unis après leur chute spectaculaire suite à la propagation rapide du variant omicron à travers le pays. « Je ne serais pas surpris si, au cours des prochaines semaines, nous assistions à un aplatissement de notre diminution ou peut-être même à une augmentation », a déclaré Fauci sur ABC News.

« Que cela entraîne ou non une autre poussée, une mini-poussée ou peut-être même une poussée modérée, n’est pas très clair car il y a beaucoup d’autres choses qui se passent en ce moment », a-t-il ajouté. Les cas ont fortement chuté à travers le pays au cours des deux derniers mois, le nombre moyen de nouveaux cas totalisant un peu plus de 30 000. La prédiction de Fauci est basée sur le Royaume-Uni, où les cas ont légèrement commencé à augmenter, bien que « leur utilisation des lits de soins intensifs n’augmente pas, ce qui signifie qu’ils ne voient pas de maladie grave », a ajouté Dr Fauci.

Le variant BA.2 dépassera omicron à l’avenir

L’augmentation des cas survient alors que le variant BA.2 connaît une poussée aux États-Unis et le conseiller à la Maison Blanche a prédit que le variant dépassera omicron à l’avenir. Les États-Unis viennent de commencer à assouplir les restrictions liées au Covid-19 après deux ans de politiques pandémiques telles que le masquage et la distanciation sociale. En Chine par ailleurs, le pays est train de faire face à une hausse spéculaire des cas du Coviod-19. Les autorités ont annoncé samedi des nouveaux décès dus au virus depuis plus d’un an.