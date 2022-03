Alors que les cas d’infection au covid-19 connaissent actuellement une hausse dans plusieurs pays du monde dont la Chine, le ministère israélien de la Santé a déclaré mercredi avoir trouvé deux personnes qui étaient apparemment porteuses d’un variant de coronavirus qui combinait l’Omicron original, BA.1 et le variant dit « furtif » BA.2. Un rapport publié par le Times Of Israel mercredi a cité le ministère disant que « cette souche n’a pas encore été vue dans le monde ».

Le ministère a en outre noté que les cas ont été découverts « ces derniers jours » lors de tests de voyageurs internationaux arrivant à l’aéroport Ben Gourion. Le ministère a précisé que les deux cas n’ont pas nécessité de soins médicaux particuliers car ils souffrent de symptômes bénins. « Les personnes contaminées ont présenté de légers symptômes de fièvre, maux de tête et de douleurs musculaires et n’ont pas nécessité de soins médicaux particuliers », indique le communiqué.

Le phénomène des variants combinés est bien connu

Par ailleurs, d’après le chef de la stratégie anticovid du gouvernement de l’Etat hébreu, Salman Zarka, « le phénomène des variants combinés est bien connu » et « à ce stade, nous ne sommes pas inquiets (par le fait que le nouveau variant puisse conduire à) des cas graves », a-t-il déclaré à la radio militaire israélienne. Les premières recherches suggèrent que « l’omicron furtif », ou la lignée BA.2 du variant omicron se propage plus rapidement que l’omicron d’origine, qui lui-même se propage plus rapidement que le virus d’origine et d’autres variants.

Pendant ce temps, Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi 15 mars qu’ils avaient officiellement demandé au régulateur américain des médicaments l’approbation d’urgence d’une deuxième injection de rappel de leur vaccin Covid pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Les sociétés ont déclaré dans un communiqué de presse que leur demande est basée sur deux études israéliennes qui montrent qu’« un rappel d’ARNm supplémentaire augmente l’immunogénicité et réduit les taux d’infections confirmées et de maladies graves ».