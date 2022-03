Le scientifique britannique Danny Altmann a profité d’une interview qu’il a accordée au Guardian pour attirer l’attention des uns et des autres sur les effets que peut avoir un Covid long sur la santé de ceux qui en ont souffert. Pour l’immunologiste à l’Imperial College de Londres, ceux qui ont fait une longue période de Covid-19 pourront être confrontés à des problèmes de handicap. Il fait savoir qu’il s’agit d’un problème mondial sur lequel la science devrait se pencher sérieusement.

«Nous avons au moins 5 millions de personnes sur la planète avec un long Covid – une estimation de la limite inférieure-. Et ils ont tous un large éventail de problèmes et ce sont de gros problèmes. Cela va conduire les gens à quitter leur logement, à perdre leur travail et, dans certains cas, à se suicider.», a notamment averti le scientifique anglais. Selon une étude, une personne ayant souffert d’un long Covid est exposée à plusieurs dizaines de symptômes.

Le désintérêt des politiques

Danny Altmann a profité de son interview pour inviter les scientifiques à multiplier les actions pour apporter une réponse à ce problème. « Je pense que nous devons tous en quelque sorte mettre notre ego de côté et sortir de nos silos. », a-t-il lancé au cours de l’interview qu’il a accordée au média britannique. Pour l’immunologiste à l’Imperial College de Londres, le pouvoir public ne semble plus s’inquiéter outre mesure de la pandémie du coronavirus.