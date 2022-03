L’AS Monaco a battu le PSG (3-0) à domicile lors du match du 29ème tour du championnat de France. Wissam Ben Yedder (25e et 84e minutes) et Kevin Volland (68e) ont ouvert et confirmé le score pour Monaco. À noter que l’une des stars du PSG, l’attaquant argentin Lionel Messi n’a pas été de la partie. Monaco est septième dans le classement du tournoi avec 44 points. Le PSG est premier avec 65 points. À la fin du match, Kylian Mbappé a réagi, montrant la détermination du club malgré cette lourde défaite.

« On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l’Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. J’espère qu’ils accrocheront l’Europe. Ils méritent la victoire aujourd’hui. L’objectif est d’aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, lens gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d’estime pour ce que l’on fait. » a affirmé Kylian Mbappé

« C’est catastrophique. C’est dur à digérer. C’est notre pire match de l’année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner un match. Nous sommes dans un moment difficile. On ne peut pas jeter tout en l’air. Il faut travailler tous ensemble pour se sortir de ce moment. Ce n’est pas un relâchement. (…) Il y avait beaucoup d’attentes (face au Real Madrid). C’est une défaite qui nous fait mal. Maintenant, on a des objectifs à aller chercher. Il faut qu’on fasse de notre mieux, avec la bonne mentalité. Si on continue à faire des prestations comme ça, c’est sûr que le titre est en danger. L’alerte est là. Il faudra revenir, après les sélections, avec un bon état d’esprit » a déclaré Marquinhos, capitaine du club