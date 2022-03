La lumière durant le sommeil peut avoir un impact sur la santé. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’une étude réalisée aux Etats-Unis. Dans une interview accordée au média américain CNN Health, le directeur du Center of Cicardian and Sleep Medecine de la Northwestern University Feinberg School of Medecine, le Dr Phyllis Zee, a indiqué qu’une lumière aussi faible soit elle la nuit pendant le sommeil, pénètre les paupières et perturbe le sommeil. Aussi, peut-elle augmenter le risque de diabète et de maladie cardiaque.

20 personnes ont pris part à cette étude

Pour arriver à cette conclusion une étude a été menée sur plusieurs personnes et publiée hier lundi 14 mars dans le journal des Actes de l’Académie nationale des sciences. 20 personnes en bonne santé ont pris part à cette étude, au cours de laquelle elles ont passé deux nuits dans un laboratoire. Plusieurs appareils auxquels les participants étaient connectés ont pris diverses mesures sur la qualité du sommeil. Pour ceux qui dormaient avec une petite quantité de lumière, celle-ci a provoqué un déficit de sommeil à ondes lentes et à mouvements oculaires rapides.

Le Dr Phyllis Zee a recommandé d’éteindre toutes les lumières

A cela s’ajoute une fréquence cardiaque élevée, une résistance à l’insuline qui augmentait et un déséquilibre au niveau des systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Pour faire face à ces troubles provoqués par la lumière durant le sommeil, le Dr Phyllis Zee a recommandé d’éteindre toutes les lumières avant de dormir, de fermer les rideaux et les stores et d’utiliser si possible un masque de sommeil. « Assurez-vous de commencer à atténuer vos lumières au moins une heure ou deux avant d’aller vous coucher pour préparer votre environnement au sommeil » a déclaré le médecin. Par ailleurs, il a indiqué que toutes les lumières bleues comme celles des téléphones portables sont à bannir.