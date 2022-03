La tension entre la Russie et l’Ukraine inquiète au plus haut point les occidentaux. Les États-Unis ont averti leurs alliés de l’Union européenne que la Russie avait demandé à la Chine des drones armés il y a quelques semaines, juste avant son offensive en Ukraine. Une perspective qui inquiète les autorités américaine. La demande a alarmé les responsables de l’administration Biden qui cherchent à empêcher la Chine de venir en aide au président Vladimir Poutine dans la guerre, selon les personnes, qui ont décrit l’affaire sous couvert d’anonymat.

La Maison Blanche prévient que la Chine fera face à des « conséquences importantes » si elle décidait d’aider la Russie économiquement ou militairement dans sa guerre contre l’Ukraine. L’information a été rendue publique par Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche. Lundi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, membre du Politburo du Parti communiste, se sont rencontrés à ce sujet en Italie. Les USA sont préoccupés par un possible rapprochement militaire et économique entre la Chine et la Russie et tentent par tous les moyens de l’empêcher.

Depuis son offensive en Ukraine, la Russie fait face à de grandes sanctions mises en place par les occidentaux. De son côté, le président russe Vladimir Poutine tente de prendre des mesures pour limiter l’impact de ces sanctions sur son économie. Hier dimanche, un ministre britannique affirmait à Sky News que Poutine est « hors de contrôle » mais qu’il ne fallait pas le prendre pour un « fou ».