A l’approche des élections au Bénin, l’élaboration ou l’actualisation du fichier électoral occupe souvent les débats politiques. Cette année encore, la confection de la Liste Electorale Informatisée (LEI) en remplacement de la LEPI pour les législatives de 2023 fait jaser. Du côté du parti Les Démocrates on nourrit des inquiétudes inhérentes à l’organe choisi pour la réalisation de cette LEI, en l’occurrence l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip).

« Rien ne rassure sur son indépendance par rapport au pouvoir politique »

« Le travail technique confié à l’ANIP qui travaille sur le RAVIP et la LEPI, nous inquiète. Un organe administratif à qui on confie un travail technique et éminemment politique, ne saurait garantir la fiabilité de la liste électorale. Rien ne rassure sur son indépendance par rapport au pouvoir politique » a déclaré récemment Alassane Tigri, dans une interview accordée au journal Fraternité. Pour soutenir ses propos, il rappelle les problèmes survenus quand la délivrance du quitus fiscal a été confiée à la direction des impôts, « un organe éminemment administratif ».

« L’obtention de ce document administratif aura été à dessein l’objet d’un véritable parcours de combattant et d’exclusion pour l’opposition ; mais d’une facilité déconcertante et étonnante pour les candidats du pouvoir en place » estime ce responsable du parti Les Démocrates. Pour les élections prochaines, l’ancien ministre souhaite donc que la liste électorale soit auditée de manière consensuelle.

« Prévenir et éliminer les failles qui pourraient encore justifier la contestation » des élections

Ce qui suppose que les partis politiques homologués , soient intimement associés à la confection de cette liste. Que la mouvance et l’opposition travaillent de concert pour « prévenir et éliminer les failles qui pourraient encore justifier la contestation (de ces élections législatives) ». Une élection « que le peuple béninois espère et appelle de tous ses vœux à être la première élection sous l’ère de la Rupture à être libre, inclusive, transparente, paisible et festive ».