Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin participeront du 24 au 29 mars 2022 dans la ville d’Antalya en Turquie à un mini-tournoi de football. Les adversaires de la sélection nationale béninoise pour ce mini-tournoi, pendant les prochaines journées FIFA, sont désormais connus. Il s’agit du Togo, du Libéria et du Soudan.

Concernant les rencontres, l’équipe nationale du Bénin débute le 24 mars 2022 face aux Lone Stars du Libéria. Pour leur seconde sortie, c’est-à-dire trois jours plus tard, le 27 mars 2022, les Béninois croiseront les crampons avec les Crocodiles du Nil du Soudan. Quant au 3ème match, il est prévu pour le 29 mars 2022 face aux Eperviers du Togo. Il faut signaler que le Togo et le Libéria sont deux sélections en totale reconstruction. Par contre, le Soudan de son côté a participé à la dernière Can qui s’est déroulée au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022.

Baptême du feu pour Moussa Latoundji

En absence d’un sélectionneur principal à la tête des Ecureuils du Bénin depuis le limogeage de Michel Dussuyer, Moussa Latoundji a été promu la semaine dernière par la Fédération béninoise de football (Fbf) comme sélectionneur national par intérim de l’équipe nationale. C’est donc une grande première pour Moussou Latoundji désigné pour conduire la sélection nationale lors de ce mini-tournoi turc. Interrogé ce vendredi 11 mars 2022 sur Radio Bénin, Moussa Latoundji a déclaré que sa priorité est que l’équipe renoue avec la victoire en pratiquant de bon jeu. Il pense travailler alors «avec tous les joueurs qui jouent partout dans le monde» et qui «sont en forme actuellement ».

Pour les prochaines compétitions internationales que le Bénin va jouer dans trois mois, Moussa Latoundji a fait savoir que «les prochaines éliminatoires se jouent en juin donc la préparation se passe en mars» et que lui pour le moment, il ne peut pas «parler de juin » puisqu’il est là pour «le tournoi seulement ». «Je suis concentré sur le tournoi» a-t-il affirmé. Il faut signaler que le sélectionneur intérimaire dévoilera sa liste de joueurs convoqués le lundi 14 mars 2022 au cours d’une conférence de presse .