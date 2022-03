Dans la journée d’hier, le Wall Street Journal avait annoncé que des négociateurs dans le dossier ukrainien auraient souffert de symptômes « d’empoisonnement » après des pourparlers il y a quelques semaines. Parmi les personnes ciblés figuraient le milliardaire russe Roman Abramovitch qui est actuellement sanctionné par les occidentaux après le démarrage de la guerre en Ukraine. Quelques heures plus tard, un responsable américain qui s’est confié à Reuters sous anonymat a démenti l’information selon les informations rapportées par CNN. Ce mardi, Moscou dénonce un sabotage.

Depuis plus d’un mois, la guerre a éclaté en Ukraine. Mais à côté des tirs de fusils et autres armes, il y a une autre guerre et le terrain de ce combat est les médias. Chaque jour qui passe, les informations sont publiées par les médias proches de chaque camp pour mettre en avant leurs actions sur le champ de bataille. Parfois certaines informations démenties les heures qui suivent leurs publications. Hier, le WSJ a révélé que plusieurs négociateurs dans la crise qui dure depuis des semaines auraient peut-être été empoisonnés.

Mais au micro de Reuters, un responsable américain a démenti l’information. La partie russe n’est pas resté de marbre face à cet état de chose. Le porte parole du Kremlin a réagi ce mardi 29 Mars. Les publications démenties sur l’empoisonnement présumé de négociateurs russes et ukrainiens sont un sabotage médiatique, considère le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « Oui, cela fait partie d’un sabotage médiatique, d’une guerre de l’information. Cette information est fausse« , a-t-il fait savoir.