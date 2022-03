La Russie n’a pas fini de faire parler d’elle depuis le début de son offensive en Ukraine, lancée le 24 février 2022. Son action a été condamnée par plusieurs pays qui ont décidé de lui imposer de lourdes sanctions. Au nombre de ces dernières, figure la suspension de la Russie de plusieurs instances internationales, même dans le domaine du sport. Cependant, le pays a bien l’intention d’organiser le championnat de football d’Europe en 2028 ou en 2032. Pour cela, elle a officiellement envoyé sa candidature à l’union européenne des associations de football (UEFA).

La Turquie a aussi déposé sa candidature

Cette dernière a confirmé l’information, ce mercredi 23 mars 2022. En outre, elle a précisé que d’autres candidatures ont été déposées par d’autres pays à savoir : l’Italie, l’alliance Royaume-Uni/Irlande et la Turquie. Notons que la Russie avait accueilli le Mondial 2018. Pour rappel, cette dernière a été sanctionnée par les instances sportives internationales à cause de son offensive en Ukraine. En effet, l’UEFA et la fédération internationale de football (FIFA) ont suspendu les équipes nationales de la Russie des compétitions.

L’information avait été rendue publique par le service de presse de la FIFA. Une décision du même genre avait visé l’équipe nationale masculine de football, qui ne pourra pas participer aux barrages pour prendre part à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avant l’annonce de la FIFA, un officiel russe avait réagi à la situation en déclarant que : « Les organisations sportives internationales ne devaient pas se retrouver sur la scène politique. Le sport a toujours été et doit rester en dehors de la politique ».