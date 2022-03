La communauté Yom de Djougou dans le département de la Donga célèbre à partir de ce jour jeudi 10 mars 2022, la fête traditionnelle et culturelle dénommée «Gbangbéouré ». Les cérémonies ont démarré ce matin très tôt par une longue procession sur les principales artères de la ville avec le Gbangbéouré lui-même comme chef de file. Il était accompagné des autres dignitaires de la dynastie Djarra et de nombreux curieux. Suivant les coutumes et la tradition, la procession fait des hâtes suivies de prières devant chaque site et monument historiques.

Sur leur chemin, participants n’ont pas manqué d’attraper tout ce qui ressemble à de la volaille. Point n’est besoin de demander la permission aux propriétaires, poulets et pintades sont emportés et serviront aux libations qui s’ensuivront. En prélude à cette fête, le chef spirituel Gbangbéouré Djarra s’était enfermé dans une case dans son palais depuis le début du mois de décembre 2021. Durant cette retraite spirituelle, il ne pouvait ni voir ni parler aux humains. Il n’a non plus le droit de se couper les cheveux ni les ongles et personne ne savait comment il se nourrissait pendant ces trois mois. La légende veut que sa première nourriture après cette diète soit un met accompagné d’une sauce à base de légumes de gombo semés et récoltés le même jour.

La sortie de Gbangbéouré est l’une des plus vieilles cultures traditionnelles du nord Bénin et est célébrée en l’honneur des ancêtres qui se sont sacrifiés pour fonder le royaume de Djougou depuis le 15ème siècle et instaurer la paix, la sécurité afin de faciliter et accueillir les autres peuples qui se sont installés par la suite. Elle marque également le démarrage de la chasse en brousse, activité dans laquelle les peuples Yom se sont fait une solide réputation. Dans le même temps, c’est marque le début des festivités de Zolari (fête des moissons en langue locale) de la communauté Yom et Djarra. Les manifestations qui se poursuivront jusqu’au samedi prochain seront agrémentées par des chants et danses rituels dans les cours et notabilités Yom de toute la commune de Djougou. Cette année encore, les cérémonies se dérouleront dans la sobriété en raison de la crise sanitaire du COVID-19, selon les autorités de Djougou.