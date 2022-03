Avec la crise en Ukraine, le prix de l’essence s’est envolé un peu partout sur le globe. Pour les USA, il n’y a qu’un seul responsable : Vladimir Poutine. La Maison Blanche pointe du doigt le président russe Vladimir Poutine pour les prix record de l’essence aux États-Unis, promettant que le président Biden fera tout ce qu’il peut pour protéger les Américains « de la douleur à la pompe« .

Le président Biden a annoncé mardi une interdiction de toutes les importations de pétrole, de gaz et d’énergie russes aux États-Unis, ciblant la principale source de l’économie russe. Il se tourne toutefois vers un autre pays, le Venezuela pour tenter de combler le manque de carburant pouvant découler de la situation. En effet, selon Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, des responsables américains se sont rendus ce 7 mars au Venezuela afin de discuter « d’une série de questions, y compris certainement l’énergie, la sécurité énergétique, mais aussi pour discuter de la santé et du bien-être des citoyens américains détenus ».

Biden accuse Poutine

Lors d’un point de presse, le président Biden s’en est pris à Vladimir Poutine. « La guerre de Poutine fait déjà mal aux familles américaines à la pompe depuis que Poutine a commencé son renforcement militaire aux frontières ukrainiennes… Et avec cette action, ça va encore augmenter. Je vais faire tout ce que je peux pour minimiser la hausse des prix de Poutine ici chez nous et la coordination avec nos partenaires » a-t-il déclaré. Pour le président, le choix des américains est clair, mais malheureusement le prix de l’essence va encore augmenté « Les Américains se sont mobilisés pour soutenir le peuple ukrainien et ont clairement indiqué que nous ne participerons pas au financement de la guerre de Poutine… Les prix de l’essence vont monter… Je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. La Russie est responsable ».