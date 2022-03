Prêté par Amiens SC à Boulogne sur Mer, Youssouf Assogba a quitté ce club de National (3ème division française) pour la Suède. C’est ce qu’a annoncé la direction du club hier mercredi 30 mars. Le latéral droit béninois s’est engagé avec Jönköpings Södra IF jusqu’à la fin de la saison en juillet prochain. L’équipe suédoise joue en deuxième division dans le championnat local. l’US Boulogne-sur-Mer informe que les deux parties ont décidé de se séparer d’un commun accord.

11 matchs joués dont 7 comme titulaire

Signalons que depuis qu’il est arrivé dans le Club du Pas-de-Calais, Youssouf Assogba n’a joué que 11 matchs dont 7 comme titulaire. L’US Boulogne-sur-Mer est actuellement dernier de National. Youssouf Assogba avait dès son arrivée au club fait des performances convaincantes, mais au fil du temps, il a commencé par ne plus être titularisé, relégué au banc, à cause de ses performances qui ne satisfaisaient plus le staff.

Le weekend dernier, il n’a joué que le dernier quart d’heure contre Créteil. On ignore s’il retournera à Amiens à la fin de la saison. Rappelons que le joueur béninois n’a joué aucun match des écureuils du Bénin lors du mini-tournoi d’Antalya en Turquie. Il avait déclaré forfait. Pour le remplacer, le coach par intérim Moussa Latoundji avait fait appel au latéral droit de Loto Popo FC Rodrigue Fassinou.