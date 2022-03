Sous le coup de multiples sanctions de la part des occidentaux, la Russie a décidé de contre-attaquer avec les leviers en sa possession. Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine annonçait que son pays n’accepterait plus de paiement de gaz russe en dollar ou en euro. Hier, les pays du G7 ont refusé de payer du gaz russe en roubles. Ce mardi 29 Mars, le Kremlin est revenu à la charge et a reprécisé la règle. Le gaz russe ne peut être acheté qu’avec du rouble.

Il n’y a pas d’autres moyens de se procurer du gaz russe que de le payer avec la monnaie utilisée à Moscou : le rouble. Le porte-parole du Kremlin a une nouvelle fois affirmé que ce sera désormais le seul moyen d’en avoir si certains pays tiennent à acheter du gaz auprès de la Russie dirigée par Vladimir Poutine. De toutes façons, le gaz russe ne sera pas livré gratuitement ce n’est pas possible a soutenu le porte-parole du Kremlin dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias ce mardi.

« La situation a changé dans le contexte d’une guerre économique menée contre la Russie« , a-t-il souligné, « les entreprises (commandant du gaz russe) doivent (le) comprendre« . « Personne ne va livrer de gaz gratuitement. C’est tout simplement impossible. Et on ne peut le payer qu’en roubles« , a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Pour rappel, le ministre de l’économie et de la protection du climat, Robert Habeck, avait déclaré que les pays du groupe des sept (G7) ne veulent pas payer les livraisons de gaz russe en roubles lors d’une conférence de presse à Berlin hier lundi.