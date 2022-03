La semaine dernière, le Président Poutine avait annoncé que l’Union Européenne ne pourra plus acheter du gaz auprès de Moscou avec l’Euro ou encore le Dollar. « J’ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises », a déclaré M Poutine. Ce lundi, les pays du G7 ont donné leur position sur la décision du président russe Vladimir Poutine.

Le G7 réagi après la décision de Poutine concernant le gaz russe. Ce lundi, le vice-chancelier allemand, ministre de l’économie et de la protection du climat, Robert Habeck, lors d’une conférence de presse à Berlin a déclaré que les pays du groupe des sept (G7) ne veulent pas payer les livraisons de gaz russe en roubles. « Tous les ministres de l’énergie des pays du G7 conviennent que [l’obligation de payer les livraisons de gaz de la Russie à l’étranger] est une violation unilatérale et manifeste des contrats existants. Les contrats conclus restent valables et les entreprises doivent continuer à se conformer à leurs dispositions. Effectuer des paiements en roubles est inacceptable« , a-t-il déclaré.

L’officiel allemand a par ailleurs affirmé que la Russie veut diviser les pays du G7 mais que ces derniers ne le permettront pas. « La tentative du président russe Vladimir Poutine de nous diviser est évidente« , a affirmé M. Habeck. « Nous ne nous laisserons pas diviser et la réponse des États du Groupe des sept est sans équivoque: les traités seront respectés« , a poursuivi l’officiel allemand. Pour rappel, après l’annonce de Poutine, le Président Joe Biden a volé au secours de l’Europe en proposant de fournir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022 à l’Europe.