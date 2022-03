L’attitude de Will Smith lors de la dernière cérémonie des Oscars continue d’occuper l’actualité. Chris Rock a profité d’un spectacle ce mercredi à Boston pour briser le silence. Il fait savoir qu’il était «encore en train de digérer ce qui s’est passé». « A un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle», a-t-il lancé selon des images diffusées par le magazine Variety.

Will Smith viole les règles de l’Académie

Un communiqué de l’Académie des arts et sciences du cinéma chargée de l’organisation de l’événement est revenu sur les circonstances de l’incident et a fait savoir qu’une procédure disciplinaire est entamée contre l’acteur par le Conseil d’Administration. «Si nous souhaitons préciser qu’il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu’il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», mentionne l’organisation dans son communiqué.

Selon l’Académie des arts et sciences du cinéma, l’acteur de 53 ans a violé le règlement de l’organisation en s’illustrant par « les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l’intégrité de l’Académie». Will Smith risque une suspension voir une exclusion de l’Académie riche de près de 10 000 membres.

Réaction de la compagne de Will Smith

Rappelons que, Will Smith avait réagi suite à la blague faite par Chris Rock sur sa compagne qui souffre d’alopécie, une maladie qui provoque la perte des cheveux. Cette dernière a d’ailleurs préféré s’éloigner de la polémique dans une publication qu’elle a faite sur Instagram. « C’est une saison consacrée à la guérison. Et je vais en profiter », a-t-elle simplement publié ce mercredi 30 avril.