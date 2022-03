La mère de Will Smith , Carolyn Smith , a déclaré à Action News, un média américain, qu’elle n’avait jamais vu son fils se déchaîner comme il l’avait fait lors de la 94e cérémonie des Oscars, où il est monté sur scène et a giflé Chris Rock. « C’est une personne très sociable », a déclaré Carolyn Smith en réaction à la gifle de Will aux Oscars . « C’est la première fois que je le vois agir ainsi. La première fois de sa vie… Je ne l’ai jamais vu faire ça » a-t-elle ajouté.

Ellen Smith, la sœur cadette de Will Smith, a également exprimé sa surprise face à son comportement aux Oscars 2022. Ellen Smith a déclaré qu’elle avait longtemps regardé son frère exceller sous les projecteurs d’Hollywood face à la pression de l’industrie. « J’ai eu des conversations avec lui, et ça m’a vraiment brisé le cœur en écoutant les choses qu’il a dit qu’il devait traverser pour arriver là où il est » a déclaré Ellen. Sur CNN elle a ajouté «Tout le monde est intimidé ou abusé d’une manière ou d’une autre (…) Je le comprends parfaitement ».

Toutefois, sa mère Carolyn a déclaré à quel point elle était fière que son fils remporte enfin son premier Oscar. Will a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans « King Richard ». Sa mère a affirmé : « Je sais comment il travaille, à quel point il travaille dur… J’ai attendu, attendu et attendu. Quand j’ai entendu le nom, j’étais juste, ‘Oui!’ »