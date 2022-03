Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin joueront du 24 au 29 mars 2022 à Antalya en Turquie un mini-tournoi lors des journées FIFA. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji a dévoilé ce lundi 14 mars 2022 à la salle de conférence de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou » de Kouhounou les 23 joueurs qui affronteront respectivement le Libéria, le Soudan et le Togo.

Sur la liste publiée par Moussa Latoundji , la grande partie des joueurs convoqués souvent par l’ ex-entraîneur national, Michel Dussuyer est présente mais on note l’absence remarquée de certains joueurs «cadres» tels que Mickael Poté, Cédric Hountondji. Quant aux joueurs Chibozo Ange Josué et Tosin Aiyegun, ils sont les nouveaux venus au sein de la sélection nationale. Par rapport au cas de Charbel Gomez, Moussa Latoundji a déclaré qu’il n’a pas de ses nouvelles. Pour lui, sa «mission est d’aller jouer les 3 matches et de faire quelque chose de bien en Turquie» .

Il faut signaler que pour ce mini-tournoi, les Ecureuils du Bénin débutent le 24 mars 2022 face aux Lone Stars du Libéria. Pour leur seconde sortie, c’est-à-dire trois jours plus tard, le 27 mars 2022, ils croiseront les crampons avec les Crocodiles du Nil du Soudan. Quant au 3ème match, il est prévu pour le 29 mars 2022 face aux Eperviers du Togo . Le Togo et le Libéria sont deux équipes en pleine reconstruction.

Liste des 23 joueurs convoqués par Moussa Latoundji

Gardiens

1-Allagbé Saturnin

2-Dandjinou Marcel

3-Agbégninou Guillaume

Défenseurs

4-Adénon Khaled

5-Adilèhou Moïse

6-Assogba Youssouf

7-Dorémus Melvyn

8-Kiki David

9-Roche Yohan

10-Tijani Mohamed

11-Verdon Olivier

Milieu

12-Ahlinvi Mattéo

13-d’Almeida Sessi

14-Kossi Rodrigue

15-Olaitan Junior

Attaquants

16-Béakou Roland

17-Chibozo Ange Josué

18-Dossou Jodel

19-Koukpo Marcellin

20-Mounié Steve

21-Soukou Cèbio

22-Tidjani Anane

23-Tosin Aiyegun