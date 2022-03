Le célèbre rappeur est une fois encore dans la tourmente. Après la sortie de l’animateur et humoriste sud-africain Trevor Noah qui a sonné l’alerte sur la relation entre Kim et Kanye, appelant à éviter de prendre la situation à la légère, le rappeur s’est fendu d’un commentaire qui a beaucoup déplu sur la toile. Le traitant carrément de noir qui n’aime pas les noirs. Pour kanye West, l’animateur a préféré prendre partie pour Kim Kardashian plutôt que lui.

En traitant Trevor Noah de Koon Baya, une expression qui désigne les noirs qui n’aiment pas leurs frères noirs, Kanye West s’est attiré les foudres d’instagram. Il a été en effet suspendu pour 24h, selon TMZ qui cite des responsables de chez Meta. Son compte reste disponible mais il ne peut poster ni réagir à partir de son compte. Mais malgré le message de Kanye, Trevor a tenu à dire comment Kanye West a influencé sa vie avec son travail, avec sa personne dans un message émouvant.

« Il y a peu d’artistes qui ont eu plus d’impact sur moi que toi Ye. Tu as pris des échantillons et les avez transformés en symphonies. Tu as pris ta douleur et à travers le fil, tu l’as transformée en perfection de performance. J’ai pensé différemment à la façon dont je dépense mon argent à cause de toi, j’ai appris à protéger ma créativité enfantine des pensées adultes à cause de toi, merde, je souris toujours chaque fois que je mets ma ceinture de sécurité à cause de toi… Tu es une partie indélébile de ma vie Ye. C’est pourquoi ça me brise le cœur de te voir comme ça. Je me fiche que tu soutiennes Trump et je me fiche que tu t’en prennes à Pete. Je me soucie cependant de te voir sur un chemin dangereusement proche du péril et de la douleur… N’oublies jamais que le plus gros tour que les racistes aient jamais joué aux Noirs était de nous apprendre à nous dépouiller mutuellement de notre noirceur chaque fois que nous ne sommes pas d’accord. Nous incitant à nous diviser en éclats afin que nous ne nous unissions jamais …» a déclaré l’humoriste.