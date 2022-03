Au milieu de la bataille juridique avec Kim Kardashian pour la rupture de leur contrat nuptial, le rappeur américain Kanye West, laisse entrevoir que sa relation avec Jones Chaney, mannequin de 24 ans est de plus sérieuse. La semaine dernière le rappeur de 44 ans, a déposé une objection au dernier dossier de son ex-épouse, dans lequel elle accusait West de diffuser de la « désinformation » sur les réseaux sociaux concernant leurs « affaires familiales privées et leur coparentalité ».

Kardashian, 41 ans, avait déclaré dans les documents judiciaires déposés mercredi que les actions West lui ont causées « détresse émotionnelle » en demandant au tribunal de lui conférer le statut de célibataire sans attendre. L’auteur de l’Album Donda 2 a répondu vendredi, affirmant que la déclaration de Kardashian était un « double ouï-dire » dans de nouveaux documents judiciaires. Pour Kardashian, il est clair que West voulait trainer leur divorce.

Le premier selfie public du couple

En attendant que les deux parties ne soient totalement libres de tout lien, chacune d’elle profite de la vie avec un nouveau partenaire. Kanye West qui s’appelle désormais Ye sort avec Chaney Jones, un sosie de Kim Kardashian. Le mannequin de 24 a partagé le premier selfie public du couple via sa stories Instagram lundi, rendant la relation de plus en plus officielle. Jones a fait un léger sourire pour le cliché tandis que West de à l’air sérieux se tenait derrière elle dans une veste en cuir noire.

Sosie de Kim

Le mannequin, qui a de nombreuses similitudes avec Kardashian, a semblé prendre une page du livre de style de la star de télé-réalité en portant un débardeur noir ajusté et des lunettes de soleil assorties. Des sources ont déclaré à TMZ dimanche que West et Jones s’amusaient juste et qu’il n’y a rien d’officiel entre eux, notant que le rappeur était « indéniablement attiré » par Jones en raison de ses similitudes avec Kardashian. West et Jones ont été aperçus ensemble à de nombreuses reprises. West, qui est connu pour styliser ses partenaires romantiques, a même emmené le mannequin faire du shopping la semaine dernière pour une nouvelle tenue Balenciaga.

Kanye West and Chaney Jones are spotted grabbing lunch together in Miami. https://t.co/71Q6LkEGOp — Pop Crave (@PopCrave) February 24, 2022

