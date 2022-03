« J’ai dit de conseiller à Kanye de ne pas annuler Kanye » a déclaré Trevor Noah qui avait été violemment attaqué par le rappeur après sa sortie sur lui et son ex-épouse Kim Kardashian. Peu de temps après que le rappeur, 44 ans, ait été suspendu pendant 24 heures d’Instagram puis retiré d’une liste d’interprètes des Grammy Awards de cette année, Trevor Noah a tenu à réagir.

La décision d’empêcher Kanye West de monter sur scène lors de la célèbre cérémonie de remise des prix a été prise en raison de son « comportement en ligne préoccupant » selon les organisateurs. Kanye West avait en effet plusieurs fois menacé, insulté Kim Kardashian ou même son nouveau petit ami Pete Davidson. Après la sortie de l’animateur et humoriste sud-africain Trevor Noah qui a sonné l’alerte sur la relation entre Kim et Kanye, appelant à éviter de prendre la situation à la légère, le rappeur s’est fendu d’un commentaire qui a beaucoup déplu sur la toile. Le traitant carrément de noir qui n’aime pas les noirs.

Contre toute attente, l’humoriste est contre le fait qu’on bannisse l’artiste qu’il dit admirer depuis bien longtemps. « Il y a peu d’artistes qui ont eu plus d’impact sur moi que toi Ye. Tu as pris des échantillons et les avez transformés en symphonies. Tu as pris ta douleur et à travers le fil, tu l’as transformée en perfection de performance. J’ai pensé différemment à la façon dont je dépense mon argent à cause de toi, j’ai appris à protéger ma créativité enfantine des pensées adultes à cause de toi » avait déclaré Trevor Noah.