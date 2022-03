Kanye West n’est pas au bout de ses peines. Après la sortie de son dernier clip dans lequel il enterrait son rival Pete Davidson qui fréquente depuis quelque temps son ex Kim Kardashian, il avait été la cible de nombreuses critiques sur la toile et au-delà. Ce n’est pas la première fois que le rappeur s’en prend à son rival, un proche avait affirmé à la presse que celui qui se fait désormais appeler Ye répandait une rumeur sur une prétendue séropositivité de son rival.

« Kanye a dit à ses proches qu’il essaie de répandre une rumeur selon laquelle Pete Davidson a le SIDA. Je vous dis que c’est un fait. J’ai entendu ça de huit personnes. Il le dit à tout le monde ! » a déclaré cette source. Lire la suite. Mais avec le clip de « Eazy », plusieurs personnes ont affirmé qu’il avait dépassé les bornes. Mais il a tenu à se défendre en affirmant qu’il s’agissait purement et simplement de son art.

« L’art est une thérapie, tout comme cette scène. L’art est protégé en tant que liberté d’expression… L’art inspire et simplifie le monde. L’art n’est pas un substitut pour un mal ou un mal. Toute autre suggestion concernant mon art est fausse et mal intentionnée» a justifié la star. Ye a été copieusement insulté sur la toile, et même Ricky Velez, collègue de Pete Davidson a réagi sur instagram : « Pete Davidson est mon frère, rien de tout cela n’est drôle pour moi ni divertissant… Un voyou sur Internet de 44 ans (ndlr Kanye West) est tout simplement triste ».