La star de téléréalité, ex-épouse de Kanye West a utilisé sa notoriété pour s’exprimer sur le travail des femmes, appelant ses consoeurs à travailler plus dur pour mieux évoluer. Une remarque que les internautes n’ont pas spécialement appréciée. Les récents conseils de Kim Kardashian encourageant les femmes d’affaires à travailler plus dur sont perçus par certains comme des remarques insensibles et hypocrites.

« J’ai les meilleurs conseils pour les femmes d’affaires… Lève ton gros C*l et travaille. On dirait que personne ne veut travailler ces jours-ci. Nous nous (les Kardashian – Jenner) concentrons sur le positif. Nous travaillons d’arrache-pied. Si c’est ce que vous pensez, alors désolé. Nous n’avons tout simplement pas l’énergie pour cela. Nous n’avons pas besoin de chanter, de danser ou d’agir; nous vivons notre vies – et, nous avons réussi. Je ne sais pas quoi vous dire » a déclaré celle qui s’est fait connaître via une s*xtape.

Plusieurs internautes ont jugé offensants le fait que Kim Kardashian trouve les femmes paresseuses au lendemain de la Journée internationale de la femme. « La question de savoir si Kim travaille dur n’est pas pertinente… Les emplois exigent souvent un travail acharné pour bien les faire, quels qu’ils soient. C’est l’hypothèse que les femmes d’affaires à la recherche de conseils ne font pas ça lol (c’était la question.) » a déclaré une internaute du nom de Bolu Babalola