Kanye Omari West est un rappeur américain né à Atlanta en Géorgie. Très connu sur la scène musicale américaine, Kanye West est un homme d’affaires qui, il y a quelques années, entré dans le cercle restreint des milliardaires. Depuis quelques temps déjà, Kanye West qui a changé de nom pour devenir tout simplement Ye, rencontre des difficultés dans son couple avec Kim Kardashian, la star d’une émission de téléréalité qui porte son nom de famille et qui met en scène sa famille.

Cette dernière a même enclenché une procédure de divorce. La semaine dernière d’ailleurs Kim Kardashian supplie un juge de prononcer son divorce avec Kanye West. Il faut dire que Kim Kardashian a un nouveau petit ami depuis que sa relation avec le père de ses enfants a commencé à battre de l’aile. Kanye West lui de son côté, est sorti quelques semaines avec l’actrice Julia Fox mais la relation n’est pas allé bien loin. Visiblement, Kanye West n’a pas encore tourné la page. En réponse à la demande de Kim Kardashian qui accusait Kanye West de désinformation, ce dernier lui a demandé des preuves.

Mais hier, un juge a prononcé le divorce de Kim Kardashian et Kanye West. Les deux stars américaines sont désormais donc officiellement célibataires. C’est ce même jour que Kanye West a choisi pour sortir son nouveau clip dans lequel il enterre son rival Pete Davidson. En effet, Kanye West a lancé hier le clip de son morceau « Eazy »(vidéo ci-dessous), une collaboration avec le célèbre rappeur américain The Game. Dans le clip qui contient une partie animation, on aperçoit un personnage ressemblant à Ye kidnapper le personnage du nouveau petit ami de son ex-femme, puis le transporte à moto après l’avoir ligoté et l’enterrer dans le sol jusqu’au cou. Au début du clip The Game rappe assis sur un cercueil en bois.