La Chine accuse une nouvelle fois l’OTAN d’activités malveillantes. Pour le pays, la situation critique entre la Russie et l’Ukraine a été orchestrée par les choix de l’organisation menée par les USA. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian a fait cette déclaration lors d’un point de presse organisé dans le pays.

Pékin a également accusé les USA de développer des armes biologiques en Ukraine et ce après les accusations russes allant dans le même sens. « Les États-Unis qui connaîssent mieux les laboratoires, devraient divulguer des informations spécifiques dès que possible, y compris quels virus sont stockés et quelles recherches ont été menée » a également affirmé M. Zhao Lijian. Lire la suite