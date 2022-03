La crise ukrainienne est encore au cœur de l’actualité internationale. Au cours du dernier trimestre de l’année dernière, les occidentaux avait accusé la Russie de préparer une invasion en Ukraine. Une accusation longtemps rejeté par Moscou qui plaidait sa bonne foi. Par la suite, les occidentaux ont entamé des discussions avec les responsables des deux pays pour que la situation ne dégénère pas. Le Président Macron s’est d’ailleurs dans ce cadre rendu en Russie pour échanger avec son homologue russe, puis en Ukraine pour échanger avec le dirigeant ukrainien. Alors que Moscou rejetait les accusations des occidentaux, Pékin avait fait une demande à des responsables russes. C’est ce que le New York Times a révélé récemment.

La semaine dernière, le ton est rapidement monté après que la Russie ait reconnu les séparatistes ukrainien. Dans la foulée, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’envoi de soldats russe dans ces régions. Une décision condamné par le régime ukrainien et ses alliés occidentaux. Le jeudi dernier, la guerre a éclaté quand les soldats russes ont pénétré le territoire ukrainien. Des médias annoncent plus d’un centaine de morts à ce jour après le début de la guerre et d’importants dégâts matériels. C’est dans ce contexte que le média américain le New York Times fait des révélations sur une demande faite par la Chine aux autorités russes.

Selon le New York Times qui évoque un rapport du renseignement occidental, début février, de hauts responsables chinois ont dit à de hauts responsables russes de ne pas envahir l’Ukraine avant la fin des Jeux olympiques d’hiver à Pékin qui se sont achevés le 20 Février dernier. Le média américain cite un responsable européen et des responsables de l’administration Biden. À en croire le Times, selon le rapport de renseignement en question, les responsables chinois étaient informés que la Russie planifiait d’envahir l’Ukraine avant que le président russe Vladimir Poutine ne lance l’opération la semaine dernière. Une révélation rejeté par Pékin qui parle de spéculations. « Les affirmations mentionnées dans les rapports concernés sont des spéculations sans aucun fondement et visent à rejeter la faute et à salir la Chine« , aurait affirmé Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington.