Sur le point d’être totalement isolée sur la scène internationale en raison de son offensive en Ukraine, la Russie cherche à se faire de nouveaux alliés. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov a rencontré l’ambassadeur de Corée du Nord en Russie et a discuté avec lui du développement des relations bilatérales « dans le contexte des changements qui se produisent sur la scène internationale ».

Le mois dernier, Pyongyang a blâmé les Etats-Unis pour la crise en Ukraine, mettant en avant la « politique hégémonique » et la « politique autoritaire » des Américains et des Occidentaux. Ce nouveau rapprochement en vue entre la Corée du Nord et la Russie intervient au milieu des sanctions internationales radicales à l’encontre de la Russie après son offensive militaire en Ukraine.

Rupture des relations entre Moscou et Washington

La Russie a déclaré lundi qu’elle avait convoqué l’ambassadeur américain à Moscou pour une réunion afin de lui fournir une « note de protestation » contre les remarques du président Joe Biden sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine. La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères a averti que les relations entre Moscou et Washington pourraient être complètement rompues en raison des remarques de Biden et des mesures prises par le gouvernement américain pour punir la Russie pour son offensive en Ukraine.

Isoler la Russie

« Il est souligné que de telles déclarations du président américain, indignes d’un homme d’État d’un rang aussi élevé, mettent les relations russo-américaines au bord de la rupture », indique le communiqué russe. Biden a appelé ces derniers jours le président russe Vladimir Poutine un « criminel de guerre », et un « dictateur meurtrier » à cause des atrocités commises par les forces russes lors de leur « opération spéciale militaire » en Ukraine. L’un des objectifs des occidentaux dans cette guerre, est d’isoler Moscou comme la Corée du Nord sur le plan international.