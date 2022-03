Après sa rupture avec Kim Kardashian, le rappeur américain Kanye West semble avoir trouvé de la consolation dans les bras de sa nouvelle petite amie Chaney Jones, le sosie de Kim. Alors Ye ne manque aucune occasion depuis que la rupture est consommée pour envoyer des piques à son ex et son petit ami Pete Davidson, Chaney Jones a confié TMZ, que Kim Kardashian ne fait pas l’objet de sujet de discussion entre Kanye West et elle.

Alors que beaucoup ont souligné que Jones, à la fois en apparence et en style, ressemble à l’ex-femme de West, Kim Kardashian, la native du Delaware a dit qu’elle est déconcertée par le fait que les gens disent qu’il y a une similitude entre les deux. Chaney a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle a sa propre personnalité avec ses propres intérêts, donc, à part la façon dont elle s’habille, difficile de voir une ressemblance. D’après le magazine people, Chaney Jones a dit à leur photographe à Lax que Kanye parle peut-être de Kim au monde, mais pas à elle.

« Travailler sur des choses que les gens ne peuvent pas vous enlever »

Toutefois, le TMZ a rapporté que Chaney semblait même effrayé d’aborder le sujet et leur a référé à Kanye pour en savoir plus sur ses attaques. Alors que leur relation semble de plus en plus solide, Chaney Jones a apparemment conseillé au rappeur américain de « travailler sur des choses que les gens ne peuvent pas vous enlever » après avoir été empêché de publier sur Instagram pendant 24 heures. Chaney a partagé une story Instagram, où elle a écrit : « Travaillez sur des choses que les gens ne peuvent pas vous enlever ».

« Des choses comme votre état d’esprit, votre caractère, votre personnalité, votre transparence, tout votre être », a-t-elle ajouté. Le message de Chaney intervient un jour après qu’Instagram ait empêché Kanye West d’utiliser son compte pendant 24 heures pour avoir enfreint la politique de harcèlement du réseau social au milieu de son divorce avec Kim Kardashian. La star de 44 ans est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines pour ses attaques contre le comédien Pete Davidson.