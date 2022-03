La livraison de gaz vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1pourrait être interrompu par la Russie. C’est du moins l’annonce qui a été faite par le vice-Premier ministre russe Alexander Novak ce lundi 7 mars. L’officiel russe a justifié cette décision qui pourrait venir par les différentes accusations portées par l’Europe contre la Russie. « En raison des accusations infondées portées contre la Russie concernant la crise énergétique en Europe et l’imposition d’une interdiction sur le Nord Stream 2, nous avons tout à fait le droit de prendre une décision correspondante et d’imposer un embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 », a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak à la télévision nationale avant de préciser que la décision n’avait pas encore été prise.

Notons que depuis l’offensive militaire lancée par la Russie sur l’Ukraine, Moscou fait objet d’une multitude de sanctions prononcées par l’Europe. L’Allemagne a par exemple officiellement suspendu l’approbation du nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui devrait permettre la livraison du gaz au pays. Cette décision, comme on peut l’imaginer, suscitera une réaction de la part des autorités russes.

La Chine soutient la Russie

Rappelons que, dans un contexte où la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale, elle se rapproche et renforce ses relations avec la Chine. Selon des chiffres avancés par les autorités douanières chinoises, les exportations vers la Russie ont fait un bond spectaculaire au cours de ces derniers mois. La puissance asiatique a notamment fait part de sa volonté à consolider davantage la collaboration entre les deux pays.