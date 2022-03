Quelques jours après la diffusion d’une vidéo de l’acteur et homme politique américain Arnold Schwarzenegger sur la guerre en Ukraine, un animateur russe a profité du canal d’une émission pour lui répondre. Il s’agit de l’animateur Vadim Gigin dans l’émission de télévision d’État Sunday Evening With Vladimir Solovievon. Visiblement très remonté contre l’acteur américain, il fait remarquer que la star d’Hollywood était le visage de l’impérialisme et du colonialisme américain. Pour l’animateur, Arnold Schwarzenegger n’a aucun droit de dire aux Russes ce qu’ils ont à faire.

« C’est leur approche… »

« Lui, en Californie, va nous dire, qui habite ici… la vérité ?! C’est leur approche envers nous », a-t-il déclaré avant de revenir sur la séquence au cours de laquelle l’interprète de « Terminator » déclarait être un fan du sportif russe Yury Vlasov. Il rappelle que contrairement à la croyance de l’acteur américain, le champion d’haltérophilie était foncièrement opposé à la dissolution de l’ancienne Union soviétique.

L’invitation de Schwarzenegger

« Vlasov n’a pas pu transférer une partie de son cerveau [à Schwarzenegger] avec sa poignée de main et la tasse offerte », s’est-il moqué. Rappelons que l’acteur américain Arnold Schwarzenegger avait dans sa vidéo invité la Russie à abandonner l’offensive lancée sur l’Ukraine. Il s’est adressé au président russe Vladimir Poutine, aux différents soldats ainsi qu’aux populations russes. « Je sais que votre gouvernement vous a dit que c’était une guerre pour dénazifier l’Ukraine. Dénazifier l’Ukraine ? Ce n’est pas vrai. L’Ukraine est un pays avec un président juif, les trois frères de son père ont tous été assassinés par les nazis. […] L’Ukraine n’a pas commencé cette guerre, c’est ceux au pouvoir au Kremlin qui ont commencé cette guerre. », avait-il entre autre déclaré.