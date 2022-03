Cela fait plus d’une semaine que la guerre a éclaté en Ukraine. Après plusieurs mois de discussions sur le dossier ukrainien, la situation a pris une autre tournure la semaine dernière, avec l’arrivée des soldats russes sur le territoire ukrainien. Ce vendredi, le président ukrainien a pris la parole et a critiqué la Russie qu’il qualifie d’État terroriste et profité de l’occasion pour lancer un appel une nouvelle fois à l’Europe. Pour lui, une action européenne pourrait stopper les troupes russes.

Le temps passe mais le conflit en Ukraine reste entier. Depuis plus d’une semaine, l’Ukraine est le théâtre d’un conflit armé entre la Russie et son voisin l’Ukraine.. Après l’envoi de soldat russe dans l’Est du pays à la suite de la reconnaissance des séparatistes, une guerre a éclaté dans le pays. Depuis, chacune des parties tire le drap de son côté et fais sa communication dans les médias. Alors que le patron du Kremlin parle de « dénazification de l’Ukraine », le président ukrainien de son côté a estimé hier que Moscou cherche à «effacer» l’Ukraine et son peuple, selon Zelensky

Ce vendredi, Zelensky est revenu à la charge en qualifiant la Russie d’Etat « terroriste ». «Nous alertons tout le monde sur le fait qu’aucun autre pays hormis la Russie n’a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C’est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l’histoire de l’humanité. Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire», a affirmé le numéro un ukrainien. Pour Mr Zelensky, une intervention de l’Europe est la clé pour arrêter l’avancée de l’armée russe.«Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l’Europe ne meure d’un désastre nucléaire».