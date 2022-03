« Je pense que dans une certaine mesure, ce que Poutine a fait en Ukraine fait de la Russie un fardeau stratégique beaucoup plus important pour Pékin qu’il y a six semaines ou six mois », a déclaré le sous-secrétaire à la Défense pour la politique Colin Kahl. Ce n’est pas la première fois que les USA donnent leur avis sur les rapports entre la Russie et la Chine. Les USA n’ont pas hésité à avertir les chinois quant à un éventuel soutien à Moscou. La Maison Blanche avait par exemple prévenu que la Chine fera face à des « conséquences importantes » si elle décidait d’aider la Russie économiquement ou militairement dans sa guerre contre l’Ukraine.

Un avertissement qui intervient après que les Etats-Unis aient affirmé que Moscou avait demandé l’aide économique et militaire de la Chine, pour l’offensive en Ukraine. Cela, dans le but de surmonter les sanctions occidentales, mais aussi afin d’intervenir militairement aux côtés de la Russie en Ukraine. Une information démentie par les deux alliés. La Chine quant à elle, avait accusé l’OTAN d’activités malveillantes. Pour Pékin, la situation critique entre la Russie et l’Ukraine a été orchestrée par les choix de l’OTAN.