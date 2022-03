Dans le tourbillon des sanctions, la Russie a décidé de prendre des mesures fortes. Le pays a en effet annoncé suspendre l’exportation des céréales dont le très précieux blé, et du sucre vers l’Europe. Selon le ministère russe de l’économie relayé par l’agence Reuters, cette décision permettrait à la Russie de « sécuriser son marché intérieur avec suffisamment de nourriture ».

Ces mesures ne seront pas appliqués à l’Arménie, à la Biélorussie, au Kazakhstan et au Kirghizistan, pays n’ayant pas participé aux sanctions contre la Russie. Outre cette mesure, le pays envisage de nationaliser les actifs des sociétés qui quittent le pays dans le cadre des sanctions : «Nous allons saisir les actifs des étrangers et des compagnies étrangères en Russie, en fonction de ce que tel ou tel pays a introduit comme sanctions antirusses. Il est possible que nous nationalisions les biens des ressortissants de pays inamicaux», avait déclaré Dmitri Medvedev.

Autre secteur clé dans le viseur de la Russie : le gaz. Pour le moment aucune décision n’a été prise. Toutefois la question reste toujours posée. « En raison des accusations infondées portées contre la Russie concernant la crise énergétique en Europe et l’imposition d’une interdiction sur le Nord Stream 2, nous avons tout à fait le droit de prendre une décision correspondante et d’imposer un embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 », a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak