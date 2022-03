Wilfried Léandre Houngbédji, le porte-parole du gouvernement était face aux internautes hier vendredi 18 mars 2022 lors de la séance AskGouv. Il a répondu à plusieurs questions d’actualité, notamment l’augmentation du prix du pain dans certains départements. En effet, des boulangers ont porté ce prix de 125 à 150 Francs Cfa. Le porte-parole du gouvernement affirme que la « consigne du gouvernement et du président Patrice Talon est de faire en sorte que le prix du pain reste à 125 francs Cfa, même si on sait qu’il y a une augmentation des charges pour les boulangers ».

« L’Ukraine et la Russie sont deux gros pourvoyeurs de gaz et de blé au monde »

Wilfried Léandre Houngbédji informe que cette consigne a été passée à la ministre du commerce qui doit avoir eu une séance avec les boulangers hier vendredi afin de discuter avec eux pour convenir des voies et moyens qui permettent que le prix du pain reste à 125 Francs Cfa. Il fait cependant remarquer que le Bénin n’est pas un producteur de blé. Et la conjoncture actuelle dans le monde explique pourquoi les prix de ce produit se sont envolés.

Indépendamment des effets pervers de la crise liée à la Covid-19, « il y a aussi cette guerre entre la Russie et l’Ukraine qui impacte dangereusement le secteur de la production et le secteur énergétique ; notamment le gaz et le blé… L’Ukraine et la Russie sont deux gros pourvoyeurs de gaz et de blé au monde. Vous pouvez suivre l’actualité même à l’international pour voir comment les prix de ces produits ont bondi en l’espace de quelques jours » a-t-il déclaré. Le journaliste souhaite que la guerre entre l’Ukraine et la Russie prennent fin pour un retour à la normale.