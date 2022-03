Le 8 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour désigner leurs représentants à l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’installation de la 9ème législature. Actuellement au sein des partis politiques, ça bouge au sein des Etats-majors. Eugène Dossounou, Secrétaire administratif permanent et membre du bureau politique du Parti «Bloc Républicain» (BR), reçu ce dimanche 20 mars 2022 sur la chaîne de télévision E-Télé Bénin, a mis essentiellement l’accent sur le caractère que doit être les prochaines élections législatives au Bénin.

«Le premier souhait du «Bloc Républicain» est que tout le processus électoral se déroule dans une ambiance festive, dans une ambiance de fête, dans une ambiance où les Béninois qu’il soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest puissent au lendemain du scrutin vont continuer d’être des frères comme avant les élections» a déclaré le Secrétaire administratif permanent du Parti «Bloc Républicain». Les scènes de violences qui ont eu lieu lors des élections législatives de 2019, communales de 2020 et présidentielles d’avril 2021 sont encore dans tous les esprits du peuple béninois.

Eugène Dossoumou n’a pas manqué de penser à ce qui s’était dans certaines zones du Bénin «qui ont connu beaucoup de difficultés». Pour lui, «la priorité, c’est que avec la prochaine législative, on puisse dire et bien tout ce qui était violence et qui avait caractérisé un peu le déroulement des processus électoraux passés qu’on puisse conjuguer tout ça au passé et que le Bénin, notre pays retrouve l’ambiance festive dans laquelle il a toujours voté ».

Le Parti «Bloc Républicain» appelle de tous ses «vœux la participation de tous les partis politiques» aux législatives de 2023 et que « c’est d’ ailleurs à cela que la partie sera exaltante». Eugène Dossounou est confiant que «ça va être une fête. Ça va motiver. Ça va créer une émulation pour que chacun se batte et lorsqu’il aura gagné, il saura qu’il s’est véritablement battu et les résultats qu’il a obtenus sont véritablement le fruit de ses efforts ».