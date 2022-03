Le président du parti Moele-Bénin était l’invité de l’émission « l’Entretien du dimanche » de la chaîne de télévision Eden Tv hier dimanche 20 mars 2022. L’homme politique a évoqué différents sujets, notamment les prochaines élections législatives. Il a assuré que sa formation politique sera bel et bien dans les starting blocks. « Nous nous préparons pour cela » a-t-il assuré. Une fois au parlement, Moele-Bénin va militer pour un changement du mode de scrutin en ce qui concerne les élections législatives. C’est du moins ce qu’a promis le numéro 1 de ce parti de la mouvance présidentielle.

« Moele-Bénin veut aller à l’Assemblée nationale pour que nous cessions d’aller aux élections législatives sur la base de scrutin de liste. C’est une escroquerie. Il faut qu’on arrête cela. Il faut que l’élection législative soit une élection uninominale à deux tours ou à défaut une élection de liste dont les circonscriptions soient les communes » a déclaré le Directeur général des infrastructures (Dgi). Pour lui, le fait de mettre plusieurs communes dans une circonscription électorale à ses limites.



Pour défendre un scrutin uninominal à deux tours

« Ce que nous constatons aujourd’hui, on met plusieurs communes ensemble. On positionne des gens en tête et à plusieurs positions sur la liste. Et vous voyez quelqu’un qui est en tête de liste par exemple dans une commune C et qui est rejeté complètement dans cette commune. Personne ne vote pour lui. Mais il y a un autre qui est en deuxième position sur la liste et qui est bien adulé dans sa commune. Les gens votent massivement pour cette personne. Au décompte des voies, le parti n’a droit qu’à un seul siège et c’est celui qui est rejeté qui va à l’Assemblée nationale » évoque à titre d’exemple Jacques Ayadji pour montrer la pertinence de sa proposition. Il réitère que son parti ira à l’Assemblée nationale pour défendre le scrutin uninominal à deux tours ou à défaut le scrutin de liste ayant comme circonscription électorale les communes.

Les élections législatives de 2023 auront lieu le 08 janvier prochain au Bénin. Elles permettront de renouveler les membres du parlement jusqu’ici totalement acquis à la cause du régime actuel. En effet, seuls deux partis de la mouvance, en l’occurrence le Bloc Républicain et l’Union progressiste, ont des élus à l’Assemblée nationale.