Les législatives de 2023 sont dans quelque dix mois, mais les partis politiques affûtent déjà leurs armes. Jacques Migan s’attend à un scrutin inclusif et apaisé le 08 janvier prochain. « Ce sont des élections qui vont se dérouler dans une ambiance festive, puisque les préparatifs des uns et des autres en disent long. Ça va être des élections apaisées. Les choses se feront dans le calme plat. Nous n’aurons plus ce que nous avons connu en 2021, 2020 et 2019 » a déclaré l’ancien bâtonnier, reçu hier dimanche 06 mars sur Esae Tv.

« Ils veulent gagner »

L’avocat s’attend donc à ce que les formations politiques de l’opposition participent au scrutin, notamment Les Démocrates. Il se réjouit d’ailleurs du comportement de cette formation politique. « Quand vous prenez un parti comme Les Démocrates. Ils ont compris l’enjeu. Leur préoccupation actuelle, c’est de créer les conditions pour aller aux élections. Et ils veulent gagner. C’est en cela qu’il faut comprendre qu’il y a une assurance pour que les élections de 2023 se passent dans de très bonnes conditions » a déclaré, très optimiste ce membre du Bloc Républicain.

Il informe que la mouvance aussi, travaille à gagner le scrutin. Pour lui, les partis soutenant les actions du chef de l’Etat vont récolter les fruits des réalisations du pouvoir. Ils sont donc sereins. Une sérénité qui ne les amène cependant pas à dormir sur leurs lauriers, assure-t-il. Nous continuons, le « travail d’information et de sensibilisation. Nous allons vers le peuple surtout les jeunes pour expliquer que ce qui est en train de se faire ira encore plus loin à travers leur doléance » a-t-il déclaré.