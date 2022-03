Lionel Messi n’est pas à l’aise à Paris. C’est du moins l’une des choses qu’il convient de retenir de l’interview qu’a accordée à ESPN, l’international Brésilien Dani Alves. Le coéquipier du ballon d’or s’est prononcé sur ses différentes performances depuis son départ du club espagnol et a fait remarquer qu’il ne prend pas encore plaisir dans son jeu.

« Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c’est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas. », a essayé d’expliquer le latéral droit du FC Barcelone. Il a poursuivi sa déclaration en invitant son ancien coéquipier à revenir en Espagne pour qu’ils rejouent à nouveau ensemble. Il a également confié à la presse, les mots que l’Argentin lui avait lancé quand ils étaient encore en train de jouer au sein du club espagnol.

« Où seras-tu mieux qu’ici? »

« Leo m’a toujours dit : « Où seras-tu mieux qu’ici (Barcelone) ? » J’ai vérifié, il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici. Quand on a su qu’il partait, je lui ai envoyé le même message qu’il m’avait adressé »,s’est-il rappelé. Rappelons que ces mots du Brésilien interviennent dans un contexte où Lionel Messi peine à trouver ses marques et à faire ses preuves depuis son arrivée au sein du club francilien. Ses performances sont vivement critiquées et ne sont pas à la hauteur des attentes dans supporters parisiens.