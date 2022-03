Depuis maintenant plusieurs semaines, l’Ukraine est en guerre contre la Russie. Les armes ont commencé à crépiter après que les soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien à la suite de la reconnaissance par le Président Poutine des séparatistes. Les forces russes poursuivent leur offensive et se dirigent vers Kiev. Selon nos informations, des forces russes se regroupent depuis plusieurs heures près de Kiev. C’est dans ce contexte que le numéro un ukrainien a pris la parole.

La Russie poursuit son offensive près de Kiev. Depuis quelques heures, les forces russes ont commencé à se regrouper près de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Il faut rappeler que c’est à Kiev que le palais présidentiel se trouve et le numéro un ukrainien a récemment affirmé dans une vidéo qu’il se trouvait à Kiev et qu’il comptait bien y rester car c’est la que la guerre se passe. Alors que les forces russes se rapprochent de plus en plus de Kiev, le président Zelensky a pris la parole une nouvelle fois pour se prononcer sur la situation.

Le Président ukrainien a affirmé que son pays se trouve désormais à un tournant stratégique de la guerre et a une nouvelle fois parler de la libération de son pays. L’Ukraine a « déjà atteint un tournant stratégique » a affirmé Zelensky qui poursuit « il est impossible de dire combien de jours nous avons encore (devant nous) pour libérer la terre ukrainienne. Mais nous pouvons dire que nous le ferons ». « Nous nous dirigeons déjà vers notre objectif, notre victoire. », a insisté le numéro un ukrainien face à l’avancée des forces russes vers la capitale.